В Україні заборонили низку сайтів для перегляду піратських фільмів

Про це йдеться на сайті медіарегулятора.
Зазначається, що рішення ухвалили через те, що після попередніх обмежень сервіси створили нові вебсайти, які залишалися у вільному доступі для користувачів з України.
До списку додано:
- 33 вебсайти сервісу Baskino;
- 13 вебсайтів Filmix;
- 40 вебсайтів HD REZKA.
Національна рада поінформує відповідні органи про необхідність обмеження доступу до цих сайтів.
Загалом у Переліку сервісів держави-агресора нині перебувають 27 медіасервісів, трансляція яких в Україні заборонена.
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