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В Україні заборонили низку сайтів для перегляду піратських фільмів

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення додала до переліку заборонених сервісів держави-агресора ще низку вебсайтів. Зокрема, заблоковано доступ до ресурсів Baskino, Filmix і HD REZKA, які більше не можуть транслюватися в Україні.

П’ятниця, 24 січня 2025, 13:39

Про це йдеться на сайті медіарегулятора.

Зазначається, що рішення ухвалили через те, що після попередніх обмежень сервіси створили нові вебсайти, які залишалися у вільному доступі для користувачів з України.

До списку додано:

  • 33 вебсайти сервісу Baskino;
  • 13 вебсайтів Filmix;
  • 40 вебсайтів HD REZKA.

Національна рада поінформує відповідні органи про необхідність обмеження доступу до цих сайтів.

Загалом у Переліку сервісів держави-агресора нині перебувають 27 медіасервісів, трансляція яких в Україні заборонена.

Теги: інтернет-піратство, Нацрада

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