В Україні заборонили низку сайтів для перегляду піратських фільмів

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення додала до переліку заборонених сервісів держави-агресора ще низку вебсайтів. Зокрема, заблоковано доступ до ресурсів Baskino, Filmix і HD REZKA, які більше не можуть транслюватися в Україні.

Про це йдеться на сайті медіарегулятора.

Зазначається, що рішення ухвалили через те, що після попередніх обмежень сервіси створили нові вебсайти, які залишалися у вільному доступі для користувачів з України.

До списку додано:

33 вебсайти сервісу Baskino;

13 вебсайтів Filmix;

40 вебсайтів HD REZKA.

Національна рада поінформує відповідні органи про необхідність обмеження доступу до цих сайтів.

Загалом у Переліку сервісів держави-агресора нині перебувають 27 медіасервісів, трансляція яких в Україні заборонена.