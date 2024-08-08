Про підозру у вчиненні сексуального насильства щодо цивільних осіб оголошено 48 російським військовослужбовцям. Більшість жертв – це жінки.

Про це розповіла заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко в інтерв’ю “Укрінформу”.

За інформацією Офісу генпрокурора, наразі підозри висунуто 48 російським військовим, а до суду передано 21 обвинувальний акт стосовно 30 осіб. П’ятеро з них уже засуджені до позбавлення волі.

За словами Павліченко, на сьогодні розкрито 87 випадків сексуального насильства, скоєного в умовах війни. Інші кримінальні справи поки перебувають на різних етапах досудового розслідування та підготовки до суду.

“Відповідно до статистики, якою сьогодні оперує Офіс генпрокурора, у нас загалом уже задокументовано 310 фактів сексуального насильства, вчиненого в умовах війни. Більшість із осіб, щодо яких це було вчинено, – це жінки, їх майже 200. Інші – це 113 чоловіків, і також є неповнолітні – 15 осіб”, — сказала вона.

Вона зазначила, що більшість цих злочинів скоєно в Херсонській області. На другому місці перебуває Київська область, на третьому – Донецька, потім ідуть Харківська, Запорізька та Чернігівська.