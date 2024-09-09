В Україні другий рік поспіль фіксується найбільша у світі кількість жертв від касетних боєприпасів.

Про це йдеться у звіті правозахисної організації Human Rights Watch (HRW).

Згідно зі звітом, у 2023 році в дев’яти країнах загинуло 219 людей через касетні боєприпаси або їх залишки. Найбільша кількість загиблих другий рік поспіль зафіксована в Україні.

За даними HRW, з моменту початку повномасштабної агресії Росії, в Україні зафіксовано 1023 жертви касетних боєприпасів, серед яких 980 загинули від безпосереднього використання боєприпасів, а ще 43 — від їх залишків.

Водночас, як зазначають в HRW, ці дані можуть бути неточними, оскільки не всі випадки були задокументовані. Протягом минулого року в Україні відбулося понад 50 атак касетними боєприпасами, кількість жертв від яких могла залишитися не зафіксованою.

За наявними даними, 93% загиблих були цивільними, серед яких 47% — діти.

HRW також вказує, що і Росія, і Україна використовували касетні боєприпаси у 2023 році та на початку 2024 року, але російські війська застосовували їх по густонаселених районах. Через обмежений доступ до місць обстрілів систематично документувати такі випадки було складно.