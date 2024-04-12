Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.
Шмигаль зазначає, що влада фокусується на трьох напрямках у сфері енергетики на тлі постійних російських атак: швидкі ремонти та відновлення об’єктів генерації та розподілу; децентралізація енергосистеми (в Україні вже встановлено 120 міні-ТЕЦ); посилення ППО.
“Уряд ухвалив рішення, яке дозволить профінансувати закупівлю РЕБ для об’єктів критичної інфраструктури”, – висловився Шмигаль.
За дорученням Президента Уряд також виділив ще 3,88 млрд грн на фортифікації.
Окрім того, наразі у країні більш як 61,5 тисяч укриттів, для будівництва та облаштування яких у школах виділено рекордну суму на цей рік — 2,5 млрд грн.
- Командувач ОК Південь Андрій Ковальчук повідомив, що йде з посади
- Мустафа Найєм: Агентство відновлення та розвитку не було долучене до захисту Трипільської ТЕС
- У Реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, міститься 36 тис. облікових записів, — Артур Добросердов