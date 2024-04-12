Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.

Шмигаль зазначає, що влада фокусується на трьох напрямках у сфері енергетики на тлі постійних російських атак: швидкі ремонти та відновлення об’єктів генерації та розподілу; децентралізація енергосистеми (в Україні вже встановлено 120 міні-ТЕЦ); посилення ППО.

“Уряд ухвалив рішення, яке дозволить профінансувати закупівлю РЕБ для об’єктів критичної інфраструктури”, – висловився Шмигаль.

За дорученням Президента Уряд також виділив ще 3,88 млрд грн на фортифікації.

Окрім того, наразі у країні більш як 61,5 тисяч укриттів, для будівництва та облаштування яких у школах виділено рекордну суму на цей рік — 2,5 млрд грн.