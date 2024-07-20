З 20 липня запрацювала урядова "гаряча лінія" під назвою "Струм", на яку можуть звертатися громадяни та бізнес для розв'язання питань, пов’язаних з енергетичною галуззю.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Консультації за номером 15-49 можна отримати безоплатно та цілодобово.

Зокрема, звернувшись на цю лінію, ви отримаєте інформацію як посилити енергонезалежність своєї оселі або підприємства. Дізнаєтесь про державні фінансові програми підтримки для встановлення додаткових потужностей генерації електроенергії та інші поточні питання щодо ситуації в енергетиці.

«В умовах кризової ситуації, коли ворог системно руйнує нашу енергетику, намагаючись занурити нас у темряву і холод, важливим інструментом і найшвидшим рішенням є розвиток розподіленої генерації, впровадження якої надасть можливість забезпечити енергонезалежність українців та локальні потреби в генерації та в цілому енергетичну безпеку України. Наразі Урядом прийнято низку важливих рішень і фінансових програм для стимулювання розвитку розподіленої генерації. Метою запровадження урядової телефонної лінії «СТРУМ» є забезпечення українців необхідною та доступною інформацією про можливості підключення альтернативних джерел енергії, отримання державної фінансової підтримки, детальних консультацій та розв’язання проблемних питань із встановленням та підключенням обладнання», — заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Гарячу лінію» запустили в рамках реалізації комплексу дієвих заходів для підтримки української енергетики, громадян та підготовки до осінньо-зимового періоду.