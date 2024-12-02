З 1 грудня Національний банк України запустив нову версію системи електронних платежів СЕП, яка тепер підтримує миттєві кредитові перекази. Цю функцію наразі підтримують 10 банків.

Про це повідомили у НБУ.

“Миттєвий переказ СЕП – це платіжна операція, завдяки якій через СЕП відбувається миттєве зарахування коштів на рахунок отримувача. Тобто надавачі платіжних послуг виконуватимуть миттєве перерахування коштів з рахунку платника на рахунок отримувача та зобов’язані одразу інформувати їх про результати проведення платіжної операції”, — пояснили у Нацбанку.

На сьогодні до функціональності миттєвих переказів СЕП приєдналися “Ощадбанк”, “Сенс банк”, “Ідея банк” та ще 7 інших банків.

В НБУ зазначили, що поступово всі учасники СЕП приєднаються до нової функції, щоб забезпечити клієнтам швидкі та якісні платіжні послуги.

“Таку платіжну операцію може ініціювати як фізична, так і юридична особа. Граничний час виконання миттєвого переказу СЕП вимірюється в секундах (не більше 10 секунд)”, — додали там.

У НБУ уточнили, що максимальна сума однієї платіжної операції становить 100 тис. грн.

Серед переваг нового сервісу для громадян – швидке зарахування коштів отримувачу в реальному часі, а для економіки країни – прискорення цифровізації фінансових послуг та розвитку безготівкових розрахунків, а також посилення конкуренції між платіжними системами та сервісами, що стимулюватиме підвищення прозорості та зменшення вартості трансакцій. Окрім того, це можливість майбутньої інтеграції з міжнародними системами миттєвих переказів, зокрема ЄС, резюмували в Нацбанку.