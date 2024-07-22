В Україні запрацювали фінансові програми для підвищення енергонезалежності. Зокрема — 0% кредитування громадян для купівлі енергообладнання.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

Так, програма кредитування під 0% для фізичних осіб працює для купівлі генерувальних установок, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел. Тобто сонячні панелі з системами накопичення електроенергії або вітрові установки.

Кожен, хто захоче їх купити, може отримати кредит, за яким держава повністю компенсує відсоткову ставку впродовж терміну кредитування. Сума кредиту — до 480 тисяч гривень. Термін кредитування — 10 років.

Для отримання кредиту можна звернутись до «ПриватБанку», «Ощадбанку», «Укргазбанку», «Сенс Банку», банку «Глобус». Міненерго обіцяє, що кількість банків-партнерів програми ще збільшиться.

Крім того, за програмою «Доступні кредити 5-7-9» ОСББ та ЖБК можуть отримати кредит у розмірі до 5 млн грн терміном до 5 років під 7% річних. За ці кошти можна купити та встановити сонячні панелі, інвертори, системи зберігання електроенергії та інше допоміжне обладнання.

Щоб скористатися програмою, треба подати заявку до одного із 46 банків, які співпрацюють з державою за програмою «Доступні кредити 5-7-9».