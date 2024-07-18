Мінреінтеграції запустило в роботу цифровий реєстр для фіксації порушень міжнародного гуманітарного права внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що головною метою створення реєстру є документування злочинів Росії для подальшого притягнення до відповідальності винних людей.

Адміністратором цього реєстру є Національне інформаційне бюро при Мінреінтеграції.

Наприкінці червня в Офісі генпрокурора повідомляли, що правоохоронці розслідують 1329 кримінальних справ щодо катування росіянами українців.

Станом на серпень минулого року Міністерство внутрішніх справ внесло до інформаційної підсистеми “Воєнний злочинець” відомості про 232 131 особу, з них 197 857 — це російські військові.