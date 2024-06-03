В Україні запустився портал присвячений санкціям, запровадженим проти Росії у зв'язку з її агресією проти України.

Про це повідомив Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

“На сайті представлена інформація про різноманітні обмежувальні заходи, впроваджені міжнародною спільнотою, а також їх вплив на економіку та військовий потенціал РФ”, – зазначив Єрмак.

На портал “Війна і санкції” користувачі можуть знайти дані про санкції у різних секторах, включаючи фінансовий, енергетичний, військовий та технологічний, а також дізнатися про ініціативи України щодо посилення санкційного тиску на агресора.

Як стверджують у пресслужбі ГУР, портал є цифровою зброєю, яка викриває злочини, які Росія та її союзники намагалися приховати.

Наразі на порталі можна знайти інформацію про сотень людей, причетних до цього акту культурного геноциду проти України.

Перелік буде регулярно доповнюватися, пообіцяли у ГУР.

Крім того, на порталі вже оприлюднена інформація про близько 3 тисяч іноземних компонентів, ідентифікованих у зброї РФ, Ірану та Північної Кореї.