Через напружену ситуацію в енергосистемі країни, у ряді областей були застосовані аварійні графіки відключення електроенергії.

Про це повідомляє ДТЕК.

Зазначається, що екстрені відключення світла запровадили у Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

“Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення світла”, – йдеться у повідомленні компанії.

Київська міська військова адміністрація також підтвердила запровадження таких заходів.

“За вказівкою Укренерго, в столиці застосовані екстрені відключення світла!”, – зазначили в адміністрації.

Аварійні відключення торкнулися й інших областей. Як повідомили в Сумиобленерго, графіки аварійного відключення були запроваджені о 06:54 для кількох груп споживачів.

“О 06:54 вказівкою НЕК ‘Укренерго’ на території Сумської області введено графіки аварійних відключень для 1, 2 та 3 черги споживачів”, – заявили в компанії.

На Житомирщині місцевий оператор підтвердив аналогічну ситуацію.

“За командою НЕК ‘Укренерго’ на Житомирщині застосовано аварійні відключення електроенергії”, – зазначили у Житомиробленерго.

Чернігівська область також зіткнулася з аварійними вимкненнями. За повідомленням Чернігівобленерго, з 07:00 було запроваджено спеціальні графіки для низки черг споживачів.

“За командою НЕК ‘Укренерго’, з 07:00 в області застосовано 8, 9 та 10 черги Графіка аварійних відключень (ГАВ) та 1 черга Спеціального графіка аварійних відключень (СГАВ)”, – уточнили в підприємстві.

Енергетичні компанії наголосили, що ситуація ускладнюється, і аварійні заходи є необхідними для підтримки стабільної роботи енергосистеми.