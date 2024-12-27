Президент України Володимир Зеленський підписав Указ, згідно з яким 21 травня щорічно відзначатиметься День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття.

Про це йдеться в указі на сайті Офісу президента.

Метою нового свята є зміцнення єдності та злагоди українського народу, утвердження національної та громадянської ідентичності, а також сприяння розвитку культурного різноманіття корінних народів і національних меншин України.

Президент зазначив, що цей день є даниною поваги до внеску всіх спільнот України у захист державного суверенітету та незалежності, зокрема в умовах протидії російській агресії.

Указ набирає чинності з моменту його опублікування.