Про це йдеться в указі на сайті Офісу президента.
Метою нового свята є зміцнення єдності та злагоди українського народу, утвердження національної та громадянської ідентичності, а також сприяння розвитку культурного різноманіття корінних народів і національних меншин України.
Президент зазначив, що цей день є даниною поваги до внеску всіх спільнот України у захист державного суверенітету та незалежності, зокрема в умовах протидії російській агресії.
Указ набирає чинності з моменту його опублікування.
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