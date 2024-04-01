Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час заходу “Шкільні укриття: нові правила розподілення коштів”, передає Суспільне.
Міністр поінформував, що наразі понад 900 тисяч українських школярів навчаються дистанційно. За його словами, серед них понад 200 тисяч знаходиться за кордоном і це впливає на якість освіти, тому Міносвіти і Мінцифра спільно запроваджують комплексну освітню політику “Школа офлайн”.
“У роботі над проєктом ми проаналізували масиви даних за допомогою технології Palantir, щоб отримати оцінити безпекову ситуацію в регіонах, визначити пріоритетні території, де можна повернутися до безпечного очного навчання.
Адже якісні дані — основа ухвалення ефективних управлінських рішень. Продовжуємо впроваджувати Palantir в освіті. Зокрема, для аналізу даних про успіхи дітей у навчанні та їхньої кореляції з безпековою ситуацією”, — пояснив Федоров.
Зі свого боку міністр освіти і науки Оксен Лісовий розповів про ключові кроки повернення дітей до очного навчання. За його словами, нині в Україні є громади, де школярі навчаються дистанційно, але зможуть повернутися до очного навчання за умови наявності укриття і якщо дозволятиме безпекова ситуація.
“Питання повернення дітей до очного навчання є надзвичайно важливим. Адже пандемія коронавірусу завдала значних освітніх втрат українській освіті, а повномасштабне вторгнення Росії лише посилює цю тенденцію. За результатами міжнародного дослідження PISA, українські школярі відстають на 1,5 року від необхідного рівня.
Наше завдання — відновити доступ до якісної освіти, щоб не поглиблювати освітні втрати. А також спільно подбати про безпеку наших дітей. Маємо вже напрацьовані політики, які сприятимуть поверненню до очного навчання”, — сказав він.
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