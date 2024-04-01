Міністерство освіти спільно з Міністерством цифрової трансформації планують розпочати освітню політику "школа офлайн". До кінця цього року планується створення безпечних умов для очного навчання для 300 тисяч учнів, там де це дозволятиме безпекова ситуація.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час заходу “Шкільні укриття: нові правила розподілення коштів”, передає Суспільне.

Міністр поінформував, що наразі понад 900 тисяч українських школярів навчаються дистанційно. За його словами, серед них понад 200 тисяч знаходиться за кордоном і це впливає на якість освіти, тому Міносвіти і Мінцифра спільно запроваджують комплексну освітню політику “Школа офлайн”.

“У роботі над проєктом ми проаналізували масиви даних за допомогою технології Palantir, щоб отримати оцінити безпекову ситуацію в регіонах, визначити пріоритетні території, де можна повернутися до безпечного очного навчання. Адже якісні дані — основа ухвалення ефективних управлінських рішень. Продовжуємо впроваджувати Palantir в освіті. Зокрема, для аналізу даних про успіхи дітей у навчанні та їхньої кореляції з безпековою ситуацією”, — пояснив Федоров.

Зі свого боку міністр освіти і науки Оксен Лісовий розповів про ключові кроки повернення дітей до очного навчання. За його словами, нині в Україні є громади, де школярі навчаються дистанційно, але зможуть повернутися до очного навчання за умови наявності укриття і якщо дозволятиме безпекова ситуація.

“Питання повернення дітей до очного навчання є надзвичайно важливим. Адже пандемія коронавірусу завдала значних освітніх втрат українській освіті, а повномасштабне вторгнення Росії лише посилює цю тенденцію. За результатами міжнародного дослідження PISA, українські школярі відстають на 1,5 року від необхідного рівня. Наше завдання — відновити доступ до якісної освіти, щоб не поглиблювати освітні втрати. А також спільно подбати про безпеку наших дітей. Маємо вже напрацьовані політики, які сприятимуть поверненню до очного навчання”, — сказав він.