Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, що дозволяє військовим ініціювати переведення між частинами ЗСУ за допомогою нового цифрового механізму.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зазначається, що розроблена у співпраці Міністерства оборони, Збройних Сил та громадянського суспільства, ця система має забезпечити прозорість та швидкий розгляд заяв.

“72 години на перевірку рапорту. Результат перевірки повідомляється воїну через «Армію+». У випадку відмови мають бути зазначені чіткі причини”, – зазначив президент.

Відтепер військовослужбовці зможуть подавати рапорти про переведення через додаток “Армія+”, що надає відповідь протягом 72 годин. У разі погодження або відмови воїн отримає пояснення рішення. Міністерство оборони України контролюватиме реалізацію нового механізму, запуск якого заплановано на 15 листопада.

Зеленський наголосив, що цей механізм є прикладом конструктивної співпраці між військовим командуванням, Міноборони та громадянськими організаціями.