Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка та міністерка економіки Юлія Свириденко під час бізнес-форуму, організованого Японською організацією зовнішньої торгівлі.

За її словами, спільно з українськими партнерами японська компанія планує не лише розпочати виробництво пікапів, але й у майбутньому перейти до дрібновузлового складання (CKD).

Свириденко також зазначила, що в Україні вже працює понад 40 ключових японських компаній.

“Україна має багаторічну виробничу та інженерну традицію, значний парк сучасного обладнання, що робить українські промислові підприємства перспективними партнерами для виробничої кооперації з японськими компаніями. Уряд, зі свого боку, пропонує підтримку у вигляді компенсацій для проєктів із значними інвестиціями та податкові й митні пільги в межах індустріальних парків“, — зазначила чиновниця.