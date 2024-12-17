Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка та міністерка економіки Юлія Свириденко під час бізнес-форуму, організованого Японською організацією зовнішньої торгівлі.
За її словами, спільно з українськими партнерами японська компанія планує не лише розпочати виробництво пікапів, але й у майбутньому перейти до дрібновузлового складання (CKD).
Свириденко також зазначила, що в Україні вже працює понад 40 ключових японських компаній.
“Україна має багаторічну виробничу та інженерну традицію, значний парк сучасного обладнання, що робить українські промислові підприємства перспективними партнерами для виробничої кооперації з японськими компаніями. Уряд, зі свого боку, пропонує підтримку у вигляді компенсацій для проєктів із значними інвестиціями та податкові й митні пільги в межах індустріальних парків“, — зазначила чиновниця.
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