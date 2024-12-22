У День працівників дипломатичної служби, який в Україні відзначають 22 грудня, Міністерство закордонних справ представило спеціальний онлайн-портал "Дипломатичний е-Архів".

Про це повідомила пресслужба МЗС.

“Портал зібрав унікальні дипломатичні документи, які розповідають відвідувачам про історію української дипломатичної служби, діяльність українських дипломатичних представництв та консульських установ, іноземних представництв, акредитованих в Українській Народній Республіці, Українській Державі, УРСР та незалежній Україні”, – йдеться в повідомленні.

За словами голови МЗС Андрія Сибіги, цифровий ресурс “Дипломатичний е-Архів” є важливою розробкою для відновлення історичної правди про українську державотворчу традицію та історію української дипломатії.

“Для того, щоб мати сильну дипломатію сильної держави, члена ЄС та НАТО, успішної країни, наша дипломатична служба має спиратися на традиції. І у нас є ці сторічні традиції”, – наголосив Сибіга.

Як виглядає й що містить у собі дипломатичний архів можна побачити за посиланням.

Зауважимо, що окремий інформаційний блок в е-Архіві присвячений пам’ятним місцям в Україні, які пов’язані з діяльністю зовнішньополітичного відомства, а також включає дані про меморіальні дошки та пам’ятники українським дипломатам й місця поховання видатних українських представників зовнішньополітичних відомств.