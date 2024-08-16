Про це повідомила Державна митна служба України.
15 серпня Державна митна служба України завершила впровадження нової автоматизованої системи митного оформлення на всіх автомобільних пунктах пропуску.
Це є важливим кроком у цифровій реформі митниці, що має на меті оптимізацію процесів, спрощення процедур, економію часу та зниження витрат для бізнесу, а також прискорення перетину кордону для громадян.
Перехід на нову митну систему відбувався безперервно, завдяки злагодженій роботі Держмитслужби та митниць, що забезпечило стабільну роботу всіх пунктів пропуску.
“Однією з ключових складових нової системи стало її інтегрування з новою автоматизованою системою управління ризиками. Ця система, що вже продемонструвала свою надійність і швидкодію на раніше впроваджених модулях, дозволяє ефективніше виявляти й мінімізувати ризики, пов’язані з переміщенням товарів через кордон. Крім того, вона допомагає якісно відпрацьовувати виявлені ризики, забезпечуючи високий рівень контролю та безпеки у пунктах пропуску”, – йдеться у повідомленні.
У майбутньому планується впровадження нових елементів, орієнтованих на європейську інтеграцію, що базуються на європейських підходах і процесах, з метою покращення взаємодії з митними системами ЄС.
Вдячність міжнародним партнерам за фінансову підтримку та участь у проєкті, що дозволив створити нову надійну ІТ інфраструктуру для забезпечення безперебійної роботи системи та захисту даних.
Цифрова трансформація є ключовим елементом модернізації митної служби України, сприяючи її відповідності європейським стандартам.
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