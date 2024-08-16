В Україні завершено впровадження нової автоматизованої системи митного оформлення на всіх автомобільних пунктах пропуску на кордоні.

Про це повідомила Державна митна служба України.

15 серпня Державна митна служба України завершила впровадження нової автоматизованої системи митного оформлення на всіх автомобільних пунктах пропуску.

Це є важливим кроком у цифровій реформі митниці, що має на меті оптимізацію процесів, спрощення процедур, економію часу та зниження витрат для бізнесу, а також прискорення перетину кордону для громадян.

Перехід на нову митну систему відбувався безперервно, завдяки злагодженій роботі Держмитслужби та митниць, що забезпечило стабільну роботу всіх пунктів пропуску.

“Однією з ключових складових нової системи стало її інтегрування з новою автоматизованою системою управління ризиками. Ця система, що вже продемонструвала свою надійність і швидкодію на раніше впроваджених модулях, дозволяє ефективніше виявляти й мінімізувати ризики, пов’язані з переміщенням товарів через кордон. Крім того, вона допомагає якісно відпрацьовувати виявлені ризики, забезпечуючи високий рівень контролю та безпеки у пунктах пропуску”, – йдеться у повідомленні.

У майбутньому планується впровадження нових елементів, орієнтованих на європейську інтеграцію, що базуються на європейських підходах і процесах, з метою покращення взаємодії з митними системами ЄС.

Вдячність міжнародним партнерам за фінансову підтримку та участь у проєкті, що дозволив створити нову надійну ІТ інфраструктуру для забезпечення безперебійної роботи системи та захисту даних.

Цифрова трансформація є ключовим елементом модернізації митної служби України, сприяючи її відповідності європейським стандартам.