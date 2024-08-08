Про це повідомили президент Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час презентації застосунку.

Володимир Зеленський заявив, що мета сервісу полягає в тому, аби звільнити військових від паперової роботи. За словами глави держави, застосунок “Армія+” почне працювати вже сьогодні.

“Стартує він з базових функцій, і будемо наповнювати його новими функціями. Зокрема, одразу електронні рапорти, коли за кілька хвилин і кліків можна зробити те, що зараз займає години й дні”, — сказав Зеленський.

За словами президента, мета застосунку полягає у тому, аби звільнити армію від паперової роботи, щоб військові не витрачали свій час на “застарілу, нікому не потрібну бюрократію”.

“На наступних етапах розвитку “Армії+” у застосунку мають з’явитися також і інші функції, які допоможуть нашим воїнам реалізувати всі ті необхідні соціальні та комунікативні потреби”, — додав глава держави.

Зеленський зазначив, що у застосунку будуть курси й навчальні програми. Також через “Армію+” військові зможуть отримувати всі соціальні послуги, які надає держава.

“Медицина, медичні документи — все це має бути та буде зручним. Банкінг та кредитування. Держава створює та збільшуватиме пакет фінансових можливостей для українських воїнів. Також, зокрема, в “Армії+” буде надійна комунікація між воїнами — захищені чати”,— сказав президент.