В Україні зареєстровано 13 дороговартісних Rolls-Royce Spectre: серед власників депутати та бізнесмени

Понад 10 українців придбали розкішні електромобілі Rolls-Royce Spectre вартістю більше пів мільйона євро. Це перший електромобіль Rolls-Royce, виробництво якого розпочалося у 2023 році. Серед власників: народний депутат, ексдепутат та бізнесмени.

Про це йдеться у розслідуванні “Української Правди”.

Автомобіль неможливо купити безпосередньо в салоні — потенційним власникам потрібно було стати в чергу. За даними у правоохоронних органах, в Україні зареєстровано 13 таких авто.

Перший Rolls-Royce Spectre прибув до України у жовтні 2023 року. Журналісти помітили, що за кермом авто був водій, схожий на секретаря Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Геннадія Вацака.

Згодом автомобіль було перереєстровано на Тетяну Калюш з Рівного, яка, за інформацією джерел, працює у структурах нардепа Вацака.

Серед інших користувачів та власників Rolls-Royce Spectre в Україні — колишній депутат Віталій Хомутиннік, бізнесмени Михайло Бакуненко, Єгор Масленніков, Олена Силенко, а також Юлія Карцигіна, донька підприємця Сергія Хановича.

Елітні електромобілі помічені не лише в Україні, а й за її межами — на вулицях Монако. В Україні Rolls-Royce Spectre бачили в Києві, Вінниці та Черкасах.