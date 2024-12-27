В Україні зареєстровано 13 дороговартісних Rolls-Royce Spectre: серед власників депутати та бізнесмени

Про це йдеться у розслідуванні “Української Правди”.
Автомобіль неможливо купити безпосередньо в салоні — потенційним власникам потрібно було стати в чергу. За даними у правоохоронних органах, в Україні зареєстровано 13 таких авто.
Перший Rolls-Royce Spectre прибув до України у жовтні 2023 року. Журналісти помітили, що за кермом авто був водій, схожий на секретаря Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Геннадія Вацака.
Згодом автомобіль було перереєстровано на Тетяну Калюш з Рівного, яка, за інформацією джерел, працює у структурах нардепа Вацака.
Серед інших користувачів та власників Rolls-Royce Spectre в Україні — колишній депутат Віталій Хомутиннік, бізнесмени Михайло Бакуненко, Єгор Масленніков, Олена Силенко, а також Юлія Карцигіна, донька підприємця Сергія Хановича.
Елітні електромобілі помічені не лише в Україні, а й за її межами — на вулицях Монако. В Україні Rolls-Royce Spectre бачили в Києві, Вінниці та Черкасах.
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