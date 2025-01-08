В Україні офіційно зареєстрували перші лікарські засоби на основі медичного канабісу, які можуть зʼявитися в українських аптеках вже на початку цього року.

Про це повідомили в благодійному фонді “Пацієнти України”.

За словами депутатки Ольги Стефанишиної, після ухвалення закону про легалізацію медичного канабісу минулого року, українське законодавство підготували до впровадження таких препаратів.

“Перший виробник вже зареєстрував активний фармацевтичний інгредієнт (АФІ), тож скоро перші ліки з’являться в аптеках”, — сказала нардепка.

До продажу будуть доступні оральні краплі, тверді капсули, дентальні пасти та гелі, затверджені МОЗ у 2024 році. Також затверджено перелік захворювань, для лікування яких лікарі зможуть призначати ці препарати.

Серед станів, для яких дозволено використання медичного канабісу:

хронічний біль,

хвороба Паркінсона,

нудота та блювання під час хімієтерапії,

синдром Туретта,

фармрезистентна епілепсія,

судомні напади у дитячому віці,

анорексія, спричинена ВІЛ.

Ліки відпускатимуть за електронним рецептом, виписаним на ім’я пацієнта. Аптеки, які реалізовуватимуть такі препарати, повинні мати ліцензії на роздрібну торгівлю, виготовлення ліків та обіг наркотичних речовин.

За оцінками МОЗ, ліки на основі медичного канабісу можуть знадобитися близько 6 мільйонам пацієнтів.

Нагадаємо, в Україні з 16 серпня введено в дію закон про легалізацію медичного канабісу.