В Україні через російську агресію загинуло майже 500 спортсменів, які не змогли реалізувати свої олімпійські мрії. Проєкт The Revived, розроблений BBDO GmbH, використовує штучний інтелект для "оживлення" облич загиблих атлетів, щоб втілити їхню спільну мрію — бути представленими на Олімпійських іграх.

Про це повідомляє BRAND UKRAINE.

В Україні створено першу цифрову олімпійську збірну для вшанування пам’яті загиблих спортсменів, які стали жертвами російської агресії.

Проєкт The Revived, розроблений BBDO GmbH, використовує штучний інтелект для «оживлення» облич та потенціалу майже 500 загиблих атлетів, які не змогли реалізувати свої олімпійські мрії.

Серед представлених спортсменів — боксер Максим Галінічев, велоспортсменка Анастасія Гончарова, фехтувальник Федір Єпіфанов, важкоатлет Олександр Пєлєшенко, плавець Нікіта Засядько та футболіст Микола Жидков.

Проєкт реалізовано за згодою родин загиблих, щоб вшанувати їхню пам’ять і привернути увагу до втрат України.