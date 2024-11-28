Про це йдеться у повідомленні “Укрзалізниці”.
За інформацією компанії, по всій Україні фіксували масовані обстріли та точкові відключення електроенергії, але понад 150 поїздів “Укрзалізниці” курсують за графіком, а ситуація з рухом залишається стабільною та контрольованою.
“Через знеструмлення окремих ділянок маємо затримки трохи більше однієї години для шести поїздів, але там працюють резервні тепловози, набираємо хід. Відставання від графіка будемо поступово скорочувати”, — зазначили УЗ.
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