Через масований ракетний удар РФ в Україні зафіксовано затримки поїздів. На даний момент від графіка відстають шість рейсів.

Про це йдеться у повідомленні “Укрзалізниці”.

За інформацією компанії, по всій Україні фіксували масовані обстріли та точкові відключення електроенергії, але понад 150 поїздів “Укрзалізниці” курсують за графіком, а ситуація з рухом залишається стабільною та контрольованою.