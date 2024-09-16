В Україні збудують ще один завод із виробництва боєприпасів

Приватна компанія "Українська бронетехніка" планує збудувати в Україні новий завод для виробництва артилерійських боєприпасів.

Про це розповів директор компанії Владислав Бельбас в інтерв’ю Мілітарному.

“Ми плануємо відкрити в країні ще один завод, що дозволить нам значно збільшити обсяги постачання”, – зазначив Бельбас.

Хоча він не розкрив, які саме боєприпаси виготовлятимуть на новому заводі, зазначив, що компанія не планує виробництво 152-мм снарядів радянського зразка.

Наразі “Українська бронетехніка” щороку випускає сотні тисяч боєприпасів, включно з мінометними снарядами калібром від 60 до 120 мм та артилерійськими 122-мм снарядами.

За словами керівника компанії, за останній рік значно зросла частка українських компонентів у виробництві, зокрема корпуси та підривники виробляються в Україні. Єдиними імпортними складовими залишаються порох та вибухівка.

Крім боєприпасів, “Українська бронетехніка” також постачає Збройним Силам міномети калібром 60 мм, 82 мм і 120 мм.

Бельбас підкреслив, що потужності з виробництва мінометів завантажені на 100% до кінця 2024 року, а на наступний рік вже законтрактовано 50-70% виробництва. Водночас він зауважив, що ці цифри є умовними і не повністю відображають реальний виробничий потенціал підприємства.