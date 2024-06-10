“Ми з доступної електроенергії в Україні будемо віднімати обсяг електроенергії, яка необхідна критичній інфраструктурі й вже з таким винесеним за дужки обсягом буде доводитись ліміт для кожної області.

Умовно кажучи, тепер буде не 80% на кожну область, а з урахування критичної інфраструктури, яка зменшить доступність, буде, наприклад, 70%. Але ці 70% будуть доведені до кожного регіону. Відповідна тривалість відключень по Україні плюс-мінус повинна вирівнятись”, – пояснив радник прем’єр-міністра України з питань енергетики.