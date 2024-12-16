За результатами роботи Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, очолюваної Юлією Тимошенко, були розроблені пропозиції щодо зменшення необґрунтованих цін на ліки. Учасники наради, серед яких представники фармацевтичного ринку, Міністерства охорони здоров’я та профільного парламентського комітету, підтримали ці ініціативи.

Про це повідомляє Європейська фармацевтична асоціація.

Серед ключових рішень – обмеження частки ринку для дистриб’юторів, які тепер зможуть закуповувати у виробників не більше 20% ліків однієї номенклатурної позиції. Цей крок спрямований на повернення конкуренції та подолання монополії у сфері продажу ліків.

Також заплановано впровадження електронного каталогу в системі Prozorro для закупівлі медикаментів аптеками. Цей каталог створять і поступово введуть у дію, що дозволить зробити процес закупівель прозорішим. Окрім того, розширення програми реімбурсації допоможе збільшити кількість пільгових лікарських засобів.

“Один дистриб’ютор матиме право закуповувати у виробників не більше 20% однієї номенклатурної позиції ліків для реалізації в аптеках. Це допоможе демонополізувати ринок, повернути конкуренцію та знизити ціни”, – йдеться у повідомленні.

Ці заходи отримали підтримку більшості учасників зустрічі. Учасники переконані, що спільні зусилля допоможуть зробити ліки доступнішими для громадян.

Підсумки роботи комісії свідчать про прагнення вирішити проблему завищених цін у фармацевтичній галузі, спираючись на узгоджені дії влади та бізнесу.