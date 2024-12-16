Про це повідомляє Європейська фармацевтична асоціація.
Серед ключових рішень – обмеження частки ринку для дистриб’юторів, які тепер зможуть закуповувати у виробників не більше 20% ліків однієї номенклатурної позиції. Цей крок спрямований на повернення конкуренції та подолання монополії у сфері продажу ліків.
Також заплановано впровадження електронного каталогу в системі Prozorro для закупівлі медикаментів аптеками. Цей каталог створять і поступово введуть у дію, що дозволить зробити процес закупівель прозорішим. Окрім того, розширення програми реімбурсації допоможе збільшити кількість пільгових лікарських засобів.
“Один дистриб’ютор матиме право закуповувати у виробників не більше 20% однієї номенклатурної позиції ліків для реалізації в аптеках. Це допоможе демонополізувати ринок, повернути конкуренцію та знизити ціни”, – йдеться у повідомленні.
Ці заходи отримали підтримку більшості учасників зустрічі. Учасники переконані, що спільні зусилля допоможуть зробити ліки доступнішими для громадян.
Підсумки роботи комісії свідчать про прагнення вирішити проблему завищених цін у фармацевтичній галузі, спираючись на узгоджені дії влади та бізнесу.
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