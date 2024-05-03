За даними Офісу Генпрокурора, станом на 3 травня 2024 року внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ постраждали щонайменше 1865 дітей в Україні.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

“Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій – 530, Харківській – 356, Херсонській – 150, Дніпропетровській – 136, Київській – 130, Запорізькій – 108, Миколаївській – 104”, — йдеться в повідомленні.

Одна з трагедій сталася 2 травня, коли внаслідок обстрілу села Мемрик у Донецькій області загинула 12-річна дівчинка, а в місті Дергачі Харківської області восьмеро дітей, віком від 8 до 15 років, отримали поранення внаслідок обстрілу військами РФ.