Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
“Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій – 530, Харківській – 356, Херсонській – 150, Дніпропетровській – 136, Київській – 130, Запорізькій – 108, Миколаївській – 104”, — йдеться в повідомленні.
Одна з трагедій сталася 2 травня, коли внаслідок обстрілу села Мемрик у Донецькій області загинула 12-річна дівчинка, а в місті Дергачі Харківської області восьмеро дітей, віком від 8 до 15 років, отримали поранення внаслідок обстрілу військами РФ.
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