Про це повідомила начальниця відділу протидії домашньому насильству Офісу Генерального прокурора Ірина Шурхно в етері національного марафону.
За її словами, на сьогодні зареєстровано 8185 кримінальних правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством, постраждало понад 5000 осіб, серед яких більшість – жінки та діти.
Ірина Шурхно зазначила, що в умовах війни проблема домашнього насильства може загострюватися. Проте зростання кількості звернень свідчить про підвищення довіри людей до правоохоронних органів.
“Правоохоронці активно взаємодіють із державними та комунальними спеціалізованими службами підтримки, а також громадськими організаціями, для надання комплексної допомоги постраждалим: медичної, соціально-психологічної та правової, а також отримання тимчасового притулку в шелтері, кризовій кімнаті чи іншому центрі“, — зазначили в Офісі генпрокурора.
Проте часто ті, хто потерпає від домашнього насильства, самостійно нівелюють серйозність ситуації. Багато постраждалих продовжують жити з кривдником і не звертаються за допомогою, оскільки вважають насильство особистою проблемою. Проте приховування таких випадків може призвести до серйозніших наслідків.
Зазначається, що Генеральний прокурор визначив протидію домашньому насильству як один із пріоритетних напрямів у роботі правоохоронних органів. Основна мета – захист постраждалих, забезпечення відповідальності для кривдника та запобігання повторній травматизації під час кримінальних проваджень.
Куди звертатися жертвам домашнього насилля
- 15-47 – Урядова гаряча лінія з запобігання домашньому насильству (цілодобово, анонімно, безкоштовно з мобільного телефону);
- 116-123 (з мобільного) та 0800-500-335 (зі стаціонарного);
- національна гаряча лінія із запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерній дискримінації;
- 116-111 (з мобільного) або 0-800-500-225 (зі стаціонарного) – національна гаряча лінія для дітей та молоді;
- 0-800-213-103 – контактний центр системи безоплатної правничої допомоги.