Кількість зафіксованих випадків домашнього насильства в Україні зросла майже на 80% у порівнянні з минулим роком.

Про це повідомила начальниця відділу протидії домашньому насильству Офісу Генерального прокурора Ірина Шурхно в етері національного марафону.

За її словами, на сьогодні зареєстровано 8185 кримінальних правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством, постраждало понад 5000 осіб, серед яких більшість – жінки та діти.

Ірина Шурхно зазначила, що в умовах війни проблема домашнього насильства може загострюватися. Проте зростання кількості звернень свідчить про підвищення довіри людей до правоохоронних органів.

“Правоохоронці активно взаємодіють із державними та комунальними спеціалізованими службами підтримки, а також громадськими організаціями, для надання комплексної допомоги постраждалим: медичної, соціально-психологічної та правової, а також отримання тимчасового притулку в шелтері, кризовій кімнаті чи іншому центрі“, — зазначили в Офісі генпрокурора.

Проте часто ті, хто потерпає від домашнього насильства, самостійно нівелюють серйозність ситуації. Багато постраждалих продовжують жити з кривдником і не звертаються за допомогою, оскільки вважають насильство особистою проблемою. Проте приховування таких випадків може призвести до серйозніших наслідків.

Зазначається, що Генеральний прокурор визначив протидію домашньому насильству як один із пріоритетних напрямів у роботі правоохоронних органів. Основна мета – захист постраждалих, забезпечення відповідальності для кривдника та запобігання повторній травматизації під час кримінальних проваджень.

Куди звертатися жертвам домашнього насилля