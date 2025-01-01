З 1 січня 2025 року державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" підвищило вартість бланків окремих біометричних документів. Це призвело до зростання цін на оформлення паспортів та посвідок.

Про це повідомили у Державній міграційній службі.

Зазначається, що громадяни, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2024 року, отримають їх за старими цінами.

Водночас ті, хто здійснив оплату, але ще не подав заяву, можуть доплатити різницю відповідно до нових тарифів під час подачі документів у 2025 році.

Нові ціни на оформлення документів будуть такими:

паспорт громадянина України (ID-картка):

перше оформлення — безплатно;

оформлення до 20 робочих днів — 558 грн;

термінове оформлення до 10 робочих днів — 928 грн.

паспорт громадянина України для виїзду за кордон:

оформлення до 20 робочих днів — 1042 грн;

термінове оформлення до 7 робочих днів — 1682 грн.

посвідки на проживання: