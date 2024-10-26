Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими фіксує збільшення кількості шахраїв, які вимагають гроші з родичів полонених або зниклих безвісти військовослужбовців.

Про це пише АрміяInform, посилаючись на керівника секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдана Охріменка.

За його словами, зазвичай досить просто і доступно знайти цю вразливу категорію людей. Достатньо промоніторити соціальні мережі, зв’язатися з ними за допомогою месенджера та сказати, що є інформація про ту чи іншу близьку людину.

“Кількість шахраїв неймовірно зросла, оскільки вони прекрасно розуміють те, що держава піклується про цю категорію громадян і що вони мають право на виплату грошового забезпечення свого рідного. І шахраї цим зловживають”, – зазначив Охріменко.

Богдан Охріменко наголошує, що не варто в соцмережах публікувати детальну інформацію про свого рідного військового.

“Якщо ваш близький зник безвісти – звертайтеся до Координаційного штабу, до Об’єднаного центру при Службі безпеки, звертайтеся до Національного інформаційного бюро. Звертайтеся виключно до державних структур, які займаються цим питанням. Всі решта є шахраями або популістами, які хочуть хайпанути на такій болючій темі”, – сказав Богдан Охріменко.