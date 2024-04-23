Дефіцит електроенергії зберігається протягом всієї доби. Через це другий день поспіль диспетчерський центр "Укренерго" залучає аварійну допомогу впродовж майже всієї доби.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

“Сьогодні Диспетчерський центр “Укренерго” вимушений другий день поспіль залучати аварійну допомогу протягом майже всієї доби з енергосистем європейських країн”, – йдеться у повідомленні компанії.

Отже, з 18:00 до 22:00 для бізнесу та промисловості застосовуватимуть графіки обмеження потужності. Ці заходи не стосуватимуться об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонно-промислового комплексу.

На Криворіжжі обмеження споживання для промислових споживачів і надалі діють цілодобово.

Для побутових споживачів обмеження діють упродовж доби на у Харківській області. На ранок знеструмлено близько 209 тисяч побутових споживачів.