Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

“Сьогодні Диспетчерський центр “Укренерго” вимушений другий день поспіль залучати аварійну допомогу протягом майже всієї доби з енергосистем європейських країн”, – йдеться у повідомленні компанії.

Отже, з 18:00 до 22:00 для бізнесу та промисловості застосовуватимуть графіки обмеження потужності. Ці заходи не стосуватимуться об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонно-промислового комплексу.

На Криворіжжі обмеження споживання для промислових споживачів і надалі діють цілодобово.

Для побутових споживачів обмеження діють упродовж доби на у Харківській області. На ранок знеструмлено близько 209 тисяч побутових споживачів.

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