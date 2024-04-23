Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.
“Сьогодні Диспетчерський центр “Укренерго” вимушений другий день поспіль залучати аварійну допомогу протягом майже всієї доби з енергосистем європейських країн”, – йдеться у повідомленні компанії.
Отже, з 18:00 до 22:00 для бізнесу та промисловості застосовуватимуть графіки обмеження потужності. Ці заходи не стосуватимуться об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонно-промислового комплексу.
На Криворіжжі обмеження споживання для промислових споживачів і надалі діють цілодобово.
Для побутових споживачів обмеження діють упродовж доби на у Харківській області. На ранок знеструмлено близько 209 тисяч побутових споживачів.
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