Іноземне вантажне судно, яке було затримане в акваторії Одеської області через співпрацю з російськими окупантами, залишається українському порту.

Про це сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Судно було затримано в українському порту відповідно до законів України та міжнародного права. За словами Плетенчука, іншого вибору не було, оскільки не можна порушувати закони та незаконно перетинати кордон, не несучи за це відповідальності.

Нагадаємо, як Служба безпеки України затримала в акваторії Одещини іноземне вантажне судно та його капітана, який працював на країну-агресора. Капітан судна допомагав вивозити до Росії багатотонні партії українського зерна, викраденого з тимчасово окупованих регіонів на півдні України.

Відомо, що корабель ходив під прапором однієї з країн Центральної Африки, а його екіпаж виконував замовлення на вивезення українського зерна з тимчасово окупованого Криму.