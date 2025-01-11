Воїни Сил оборони взяли в полон перших двох військових з Північної Кореї, які воювали проти України у Курській області РФ. На момент взяття у полон один з північнокорейців мав при собі військовий квиток російського зразка, виданий на ім’я іншої особи із реєстрацією у Республіці Тива. Інший військовий взагалі був без документів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Йдеться про двох військових КНДР, одного з яких 9 січня захопили бійці тактичної групи № 84 ССО, а іншого — воїни-десантники Збройних Сил України. Полоненим північнокорейцям одразу надали всю необхідну медичну допомогу, як це передбачено Женевською конвенцією.

Оскільки північнокорейці не володіють ані російською, ані англійською, й тим паче українською мовами, спілкування з ними відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії із розвідкою Південної Кореї.

Під час допиту військовий з КНДР, що мав при собі російський військовий квиток повідомив СБУ, що цей документ йому видали в Росії восени 2024 року. Тоді ж, за його словами, частина бойових підрозділів Північної Кореї протягом одного тижня проходила злагодження з угрупованнями армії РФ.

Полонений повідомив, що він народився у 2005 році, обіймав посаду стрільця і проходив військову службу у Північній Кореї із 2021 року. За його словами, у Росії він мав проходити лише військові навчання, а не воювати проти України. Ці слова підтвердив й інший полонений північнокореєць, який також розкрив дані про себе: народився у 1991 році, а у війську КНДР служить з 2016 року на посаді снайпера-розвідника.

Наразі обидва військовополонені з КНДР перебувають у Києві та утримуються в належних умовах, що відповідають вимогам міжнародного законодавства.

Інформацію про взяття в полон військових північнокорейської армії підтвердив Президент України Володимир Зеленський.

“Наші воїни взяли в полон на Курщині військових з Північної Кореї. Це двоє солдатів, які хоч і були поранені, але вижили, були доставлені в Київ, спілкуються зі слідчими СБУ. Це завдання було непросте: зазвичай росіяни й інші військові з Північної Кореї добивають своїх поранених і роблять усе, щоб не збереглося доказів участі ще однієї держави – Північної Кореї – у війні проти України. Вдячний нашим воїнам тактичної групи № 84 Сил спеціальних операцій ЗСУ та нашим воїнам-десантникам, які захопили в полон цих двох осіб”, — сказав глава держави.