Про це повідомили в Асоціації інноваційної та цифрової освіти, яка реалізує проєкт за підтримки Офісу омбудсмена та Ради Європи в межах проєкту «Посилення соціального захисту в Україні» з метою розвитку обізнаності учнів українських шкіл про права та свободи людини.
Фахівці Асоціації розробили для учнів 5-11 класів спеціальний навчальний урок, який отримав офіційний гриф Міністерства освіти і науки для можливості викладання у закладах освіти, а для вчителів, що проводитимуть цей урок, розроблено курс підвищення кваліфікації.
Такі уроки вже почали впроваджувати у школах з квітня 2024 року, поінформували в Асоціації.
«Лише знаючи свої права, можна запобігти їх порушенню і боротися за їх дотримання, а тому реалізація такого проєкту є вкрай важливою для кожного українця, особливо для молодого покоління. Проєкт відкриє нові можливості для розвитку обізнаності учнів про свої права та свободи», – зазначив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи початок навчання учнів правам дитини згідно з Європейською соціальною хартією.
За словами голови Офісу Ради Європи в Україні Мачея Янчака, Рада Європи рада підтримати цей проєкт.
«З його допомогою учні дізнаються більше про соціальні права в контексті Європейської соціальної хартії та про механізм їхнього моніторингу та захисту. Цей проєкт охопить усі регіони України. Вже у найближчий час навчання пройдуть 10 000 учнів та 3 000 учителів», – зазначив він.
Мета проєкту – формування у здобувачів освіти обізнаності у своїх соціальних правах, закріплених в ЄСХ, формування первинних навичок захисту своїх прав та залучення до правозахисної діяльності, спрямованої на імплементацію європейських соціальних стандартів в України.
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