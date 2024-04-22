Проєкт відкриє нові можливості для розвитку обізнаності учнів про свої права та свободи

Про це повідомили в Асоціації інноваційної та цифрової освіти, яка реалізує проєкт за підтримки Офісу омбудсмена та Ради Європи в межах проєкту «Посилення соціального захисту в Україні» з метою розвитку обізнаності учнів українських шкіл про права та свободи людини.

Фахівці Асоціації розробили для учнів 5-11 класів спеціальний навчальний урок, який отримав офіційний гриф Міністерства освіти і науки для можливості викладання у закладах освіти, а для вчителів, що проводитимуть цей урок, розроблено курс підвищення кваліфікації.

Такі уроки вже почали впроваджувати у школах з квітня 2024 року, поінформували в Асоціації.

«Лише знаючи свої права, можна запобігти їх порушенню і боротися за їх дотримання, а тому реалізація такого проєкту є вкрай важливою для кожного українця, особливо для молодого покоління. Проєкт відкриє нові можливості для розвитку обізнаності учнів про свої права та свободи», – зазначив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи початок навчання учнів правам дитини згідно з Європейською соціальною хартією.