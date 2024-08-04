Про це пише The Economist.
Зазначається, що до кінця 2024 року Україна повинна літати на 20 винищувачах американського виробництва. Решта, обіцяна коаліцією F-16 на чолі з Данією та Нідерландами, надійде партіями упродовж 2025 року.
“Поява F-16 знаменує собою початок створення повітряних сил за стандартами НАТО. Це підключає Україну до добре розвиненого ланцюга постачання F-16”, – наголошує видання.
На думку Дугласа Баррі, експерта з військово-повітряних сил Міжнародного інституту стратегічних досліджень, головна цінність появи винищувачів F-16 в Україні – це підвищення морального духу українців.
“Початкова кількість невелика, і українці використовуватимуть їх (F-16, – ред.) обережно, щоб уникнути втрат, які дадуть Росії пропагандистську перемогу”, – вважає експерт.
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