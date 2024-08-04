Перші десять (з обіцяних 79) прибули в Україну в останній день липня, через рік після того, як адміністрація Байдена нарешті дала зелене світло своїм більш активним європейським союзникам надіслати їх.

Про це пише The Economist.

Зазначається, що до кінця 2024 року Україна повинна літати на 20 винищувачах американського виробництва. Решта, обіцяна коаліцією F-16 на чолі з Данією та Нідерландами, надійде партіями упродовж 2025 року.

“Поява F-16 знаменує собою початок створення повітряних сил за стандартами НАТО. Це підключає Україну до добре розвиненого ланцюга постачання F-16”, – наголошує видання.

На думку Дугласа Баррі, експерта з військово-повітряних сил Міжнародного інституту стратегічних досліджень, головна цінність появи винищувачів F-16 в Україні – це підвищення морального духу українців.

“Початкова кількість невелика, і українці використовуватимуть їх (F-16, – ред.) обережно, щоб уникнути втрат, які дадуть Росії пропагандистську перемогу”, – вважає експерт.