Про це пише The Economist.

Зазначається, що до кінця 2024 року Україна повинна літати на 20 винищувачах американського виробництва. Решта, обіцяна коаліцією F-16 на чолі з Данією та Нідерландами, надійде партіями упродовж 2025 року.

“Поява F-16 знаменує собою початок створення повітряних сил за стандартами НАТО. Це підключає Україну до добре розвиненого ланцюга постачання F-16”, – наголошує видання.

На думку Дугласа Баррі, експерта з військово-повітряних сил Міжнародного інституту стратегічних досліджень, головна цінність появи винищувачів F-16 в Україні – це підвищення морального духу українців.

“Початкова кількість невелика, і українці використовуватимуть їх (F-16, – ред.) обережно, щоб уникнути втрат, які дадуть Росії пропагандистську перемогу”, – вважає експерт.