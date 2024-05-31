Україна повернула тіла 212 військовослужбовців, які загинули на війні. Це військові, які брали участь у бойових діях на різних напрямках.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Вдалося репатріювати тіла оборонців з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій України.

Тіла загиблих воїнів спочатку передадуть правоохоронним органам та судово-медичним експертам. Ця процедура необхідна для встановлення осіб загиблих.

Поверненням тіл військових займалися Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, СБУ, Мінреінтеграції, ЗСУ, Уповноважений зі зниклих безвісти та представники міжнародних організацій.