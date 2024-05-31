Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Вдалося репатріювати тіла оборонців з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій України.
Тіла загиблих воїнів спочатку передадуть правоохоронним органам та судово-медичним експертам. Ця процедура необхідна для встановлення осіб загиблих.
Поверненням тіл військових займалися Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, СБУ, Мінреінтеграції, ЗСУ, Уповноважений зі зниклих безвісти та представники міжнародних організацій.
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