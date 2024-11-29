На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 8 дітей, які перебували під російською окупацією.

Про це написав Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

“Діти із Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей та АР Крим, які жили під тиском російської окупації, нарешті вирвалися на волю. Це вдалося здійснити в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA”, — йдеться у повідомленні.

Повернутим дітям від 6 до 16 років. Частина з них має проблеми зі здоров’ям, тож їх зустрічали разом зі швидкими. Серед повернутих – хлопчик із “Олешківського дитячого будинку-інтернату”, вихованців якого російська влада вивезла до Скадовська, а згодом до Росії.

“Сімейні обставини та відсутність перспектив для гарного майбутнього дітей, спонукали дорослих, в яких перебували маленькі українці, до рішучих дій — повернення дітей на підконтрольну Уряду України територію”, — пише омбудсман.

Державні органи та громадські організації допоможуть дітям адаптуватися:

забезпечать їх психологічною та гуманітарною допомогою;

сприятимуть соціальній інтеграції;

допоможуть влаштуватися до шкіл.

Сімох дітей повернули за сприяння країни-посередника Катар, а одного – через гуманітарний коридор.