Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Серед звільнених — військовослужбовці Збройних сил, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні особи.
Серед них — Леніє Умєрова, яку росіяни захопили в полон, коли вона приїхала доглядати хворого батька. Також повернули частину захисників та захисниць «Азовсталі», а також героя України, військового медика Віктора Івчука.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак написав, що серед повернутих військових — 23 людини рядового і сержантського складу, 19 — офіцерського.
Цей обмін став 56-м з початку повномасштабного вторгнення. Загалом, за даними омбудсмена Дмитра Лубінця, з полону вже вдалося повернути 3569 українців. Він також зазначив, що стан здоров’я багатьох звільнених украй важкий, багато хто втратив десятки кілограмів ваги.
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