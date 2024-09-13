Україна провела обмін полоненими з Росією, внаслідок якого на батьківщину повернулися ще 49 українців.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед звільнених — військовослужбовці Збройних сил, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні особи.

Серед них — Леніє Умєрова, яку росіяни захопили в полон, коли вона приїхала доглядати хворого батька. Також повернули частину захисників та захисниць «Азовсталі», а також героя України, військового медика Віктора Івчука.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак написав, що серед повернутих військових — 23 людини рядового і сержантського складу, 19 — офіцерського.

Цей обмін став 56-м з початку повномасштабного вторгнення. Загалом, за даними омбудсмена Дмитра Лубінця, з полону вже вдалося повернути 3569 українців. Він також зазначив, що стан здоров’я багатьох звільнених украй важкий, багато хто втратив десятки кілограмів ваги.