Про це повідомив уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба.
“Команда Save Ukraine спільно з Bring Kids Back UA успішно завершила чергову рятувальну місію і повернула в Україну ще чотирьох українських дітей з їхніми родинами”, — йдеться у повідомленні.
Згідно з даними Кулеби, наразі загальна кількість врятованих дітей досягла 481.
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