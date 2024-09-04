З тимчасово окупованих територій в Україну вдалося повернути ще чотирьох українських дітей з їхніми родинами.

Про це повідомив уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба.

“Команда Save Ukraine спільно з Bring Kids Back UA успішно завершила чергову рятувальну місію і повернула в Україну ще чотирьох українських дітей з їхніми родинами”, — йдеться у повідомленні.

Згідно з даними Кулеби, наразі загальна кількість врятованих дітей досягла 481.