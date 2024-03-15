У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що тіла загиблих після ідентифікації передадуть рідним для поховання.
“Відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами якого в Україну повернені 100 загиблих оборонців України”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення і до листопада 2023-го Україні вдалося повернути 49 тіл військовослужбовців, які перебували в полоні. Про це заявила виконавчий директор Медійної ініціативи за права людини (МІПЛ) Тетяна Катриченко.
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