У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що тіла загиблих після ідентифікації передадуть рідним для поховання.

“Відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами якого в Україну повернені 100 загиблих оборонців України”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення і до листопада 2023-го Україні вдалося повернути 49 тіл військовослужбовців, які перебували в полоні. Про це заявила виконавчий директор Медійної ініціативи за права людини (МІПЛ) Тетяна Катриченко.