Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 140 полеглих Оборонців.

Зокрема вдалося репатріювати 112 тіл Оборонців, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів на Луганському напрямку, 5 тіл Оборонців з Сумського напрямку, 2 полеглих воїна на Запорізького напрямку та одного із Херсонського напрямку.

“Полеглих повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України”, – йдеться у повідомленні.

Окрема подяка за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.

“Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих”, – додають у штабі.

Після ідентифікації тіла наших Оборонців передадуть родинам для гідного поховання.