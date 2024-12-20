За результатами репатріаційних заходів Україна повернула тіла 503 полеглих військовослужбовців, які віддали життя в боротьбі за свободу.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Зокрема, з-поміж повернених полеглих Захисників України:

403 з Донецького напрямку;

12 з Луганського напрямку;

57 із Запорізького напрямку;

з моргів на території РФ повернено 31 загиблого.

Репатріацію здійснили завдяки злагодженій роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Генерального штабу ЗСУ, СБУ, МВС, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та інших структур Сектору безпеки та оборони України. Значну підтримку надали Міжнародний комітет Червоного Хреста та особовий склад Збройних Сил України.

“Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи. Спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих. Слава полеглим Героям!” — йдеться у повідомленні.