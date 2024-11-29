Результатом репатріаційних заходів стало повернення до України тіл 502 воїнів, які загинули, захищаючи країну.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

З-поміж повернених полеглих захисників:

397 — з Донецького напрямку;

24 — з Луганського напрямку;

64 — із Запорізького напрямку;

17 — з моргів на території РФ.

У Координаційному штабі особливу вдячність за сприяння висловили Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

“Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спільно з експертними установами встановлення осіб загиблих мають провести в найкоротші терміни.