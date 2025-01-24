Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Наголошується, що слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.
З-поміж повернених “на щиті” Оборонців:
- 451 з Донецького напрямку;
- 71 з Бахмутського напрямку;
- 51 з Вугледарського напрямку;
- 13 з Луганського напрямку;
- 137 із Запорізького напрямку.
Зазначається, що з моргів на території РФ повернено 34 загиблих.
“Полеглих Оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України, Об’єднаного центру СБ України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України”, — йдеться у повідомленні.
У Коордштабі висловили вдячність за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.
Окрему подяку у штабі висловили особовому складу ЗСУ, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.
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