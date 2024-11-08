За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 563 полеглих захисників.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Серед них — 320 тіл воїнів, які загинули на Донецькому напрямку, 89 — з Бахмутського напрямку, а також 154 тіла, що були в моргах на території Росії.

Зазначається, що тіла загиблих перевезуть до відповідних державних установ, де представники правоохоронних органів і судово-медичні експерти встановлять особи загиблих оборонців.

“Полеглих Захисників повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України”, — йдеться у повідомленні.

Окрему подяку за сприяння висловили Міжнародному комітету Червоного Хреста.