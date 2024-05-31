Про це повідомив Микола Кулеба, уповноважений Президента України з прав дитини у 2014-2021 роках, що є засновником SaveUkraine.

За даними Кулеби, діти протягом трьох місяців перебували на передовій, приховуючись в підвалах від бомб і ракет, без доступу до їжі та води. У середині липня 2022 року їх було викрадено російськими загарбниками під загрозою зброї та переміщено на окуповану територію.

Дітей утримували в Херсонському центрі соціально-психологічної реабілітації. Російські військові щодня перевіряли їх, щоб переконатися, що ніхто не втік, забороняли спілкуватися з родичами та погрожували.

“Сьогодні Україна радіє по-особливому: нам вдалося врятувати п’ятьох вихованців Новопетрівського інтернату Миколаївської області”, – зазначив Кулеба.

У жовтні 2022 року дітей було вивезено загарбниками до тимчасово окупованого Криму, а потім – до Анапи в Краснодарському краї РФ. Звідти сиріт вдалося врятувати та евакуювати до Грузії.

“Сьогодні, на щастя, можемо з полегшенням сказати, що наша місія порятунку для цих пятьох вихованців Новопетрівського інтернату завершена. Щасливі зустрічати їх в Україні та передати законним опікунам. Зараз діти вже в міцних обіймах своїх рідних і близьких та під опікою Save Ukraine”, – додав Кулеба.