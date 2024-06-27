Про це повідомляє Forbes Ukraine.
Зазначається, що рішення про відновлення роботи шведське керівництво IKEA прийняло у травні.
Одним із головних чинників для шведського ритейлера стало успішне відновлення роботи H&M та магазинів Inditex – Zara та Bershka.
На цей час йде підготовка: знімають вивіски з фасаду на ремонт – підкручують діоди, оновлюють кріплення, повідомив топменеджер компанії, яка працює в одному ТРЦ з IKEA у Києві.
Як відомо, єдиний магазин IKEA до початку повномасштабної війни працював у столичному ТРЦ Blockbuster Mall.
“Наш головний пріоритет для відновлення роботи магазину в Києві – це безпека наших співробітників і клієнтів”, – розповіли у пресслужбі шведської Ingka Group, яка володіє мережею IKEA.
Дата початку роботи наразі невідома.
Водночас, за словами експертів, оптимальним часом для повернення IKEA є осінь, як найбільш продуктивний сезон для всього ритейлу напередодні свят.
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