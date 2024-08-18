Гідрометцентр прогнозує спекотну погоду найближчими днями, що може сягати до +38°C, окрім заходу України.

Про це розповіла Валентина Дімова, провідною синоптикинею Укргідрометцентру.

На територію України продовжується насуватись спека. Вже завтра, 19 серпня температура сягатиме до +34°C. На тиждень прогнозують спеку, що може сягати +35-38°C, окрім заходу України.

Найближчі три доби в західних областях та на Київщині очікуються дощі.

Синоптики наголошують також на тому, що варто економно вживати електроенергію, адже при спеці відбувається перенавантаження в енергосистемі.

До кінця серпня очікується ще одна хвиля потоку теплого повітря.