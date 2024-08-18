Україна отримала від Японії шість машин механізованого розмінування із 22 двох, які наразі в процесі поставки.

Про це повідомляє офіційний сайт МВС України.

Загалом Японія передасть на потреби спеціальних саперних підрозділів 22 машини механізованого розмінування, які були модернізовані японською компанією Nikken.

Крім того, наразі фахівці ДСНС проходять навчання роботи з машинами механізованого розмінування в Японії та Камбоджі. Саме навчання проходить у два етапи: спершу — на базі провідної машинобудівної компанії NIKKEN, а після — у Камбоджійському центрі з протимінної діяльності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Японія замовила в українських виробників техніку для гуманітарного розмінування. Техніку українського виробництва Японія потім передасть Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Зокрема йдеться про виготовлення 12 мікроавтобусів на підприємстві “Черкаський автобус”, які передадуть рятувальникам у листопаді цього року.