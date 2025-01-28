У своєму Twitter він зазначив: “Я щойно приїхав в Україну. Три роки несправедливої і невиправданої війни. Ми повинні зробити цей рік роком миру. Справедливого миру, який гарантуватиме суверенітет і свободу українського народу. Іспанія підтримує в цьому.”

Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що разом із міністром культури та стратегічних комунікацій Миколою Точицьким перебувають у Львові. У рамках візиту планується зустріч із Альбаресом і генеральною директоркою ЮНЕСКО Одрі Азулай.