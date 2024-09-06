Ambassador Brink greets Deputy Secretary Verma

Про це повідомила посол США в України Бріджит Брінк у мережі “Х”.

“Рада вітати заступника держсекретаря США Річарда Вермоя знову у Києві”, написала пані посол.

За словами Брінк, метою візиту Річарда Вермоя до Києва є обговорення підтримки США у відновленні України.

Пані посол зазначила, що заступник держсекретаря США прибув разом із представниками приватного сектора з трьох компаній. Зокрема, з візитом прибули представники компаній Aon, Jacobs Solutions та компанії Day & Zimmermann.