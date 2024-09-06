Про це повідомила посол США в України Бріджит Брінк у мережі “Х”.
“Рада вітати заступника держсекретаря США Річарда Вермоя знову у Києві”, — написала пані посол.
За словами Брінк, метою візиту Річарда Вермоя до Києва є обговорення підтримки США у відновленні України.
Пані посол зазначила, що заступник держсекретаря США прибув разом із представниками приватного сектора з трьох компаній. Зокрема, з візитом прибули представники компаній Aon, Jacobs Solutions та компанії Day & Zimmermann.
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