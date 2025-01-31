У рамках президентської ініціативи "Bring Kids Back UA" вдалося повернути в Україну брата і сестру, Інну та Антона, які все своє життя прожили в окупації.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Їх рідне місто потрапило під контроль окупантів ще у 2014 році. Після загибелі батька та позбавлення матері батьківських прав, дітей виховувала бабуся.

Однак після початку повномасштабного вторгнення бабуся вирішила, що родина повинна покинути рідне місто, оскільки ситуація ставала дедалі небезпечнішою.

Не маючи змоги одразу дістатися підконтрольної Україні території, родина вирушила до родичів в Росії. Проте вони продовжували шукати шлях повернення на Батьківщину, де на дітей чекав їх рідний дядько.

“Сьогодні діти нарешті вдома, в рідній країні. Вдячний фахівцям Української мережі за права дитини за організацію цієї рятувальної місії”, — зазначив глава ОП.